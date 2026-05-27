Un soldat libanais tué dans une frappe israélienne dans l’est du Liban, selon Beyrouth

L’armée libanaise a annoncé mercredi la mort d’un de ses soldats lors d’une frappe aérienne israélienne menée la veille dans la région de la Bekaa occidentale, dans l’est du Liban. Selon le communiqué officiel, l’attaque a visé une zone proche d’un poste militaire libanais.

D’après l’armée, le soldat a été touché alors que des équipes de secours tentaient de mener une mission humanitaire pour l’évacuer. Plusieurs secouristes auraient également été tués au cours de l’opération, menée sous des frappes aériennes israéliennes répétées dans la zone.

Les autorités militaires libanaises ont précisé que les opérations d’évacuation avaient été compliquées par l’intensité des survols de drones israéliens et par les risques sécuritaires persistants dans le secteur. Le corps du militaire n’aurait pu être récupéré qu’après plusieurs heures.

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de fortes tensions entre Israël et le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu conclu sous médiation américaine et entré en vigueur le 17 avril. L’accord a depuis été prolongé jusqu’au début du mois de juillet, mais les frappes et échanges de tirs se poursuivent régulièrement.

Depuis le début de l’offensive israélienne au Liban le 2 mars, au moins 3 213 personnes ont été tuées, selon les chiffres officiels libanais. Les combats ont provoqué d’importants déplacements de population et alimenté les inquiétudes d’une escalade régionale plus large.