Le procès de Netanyahu encore reporté : un tribunal israélien annule une audience pour raisons “sécuritaires”

Un tribunal israélien a annulé l’audience prévue mercredi dans le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après une demande déposée par ce dernier invoquant des impératifs « sécuritaires et diplomatiques », selon les médias israéliens.

D’après le journal The Times of Israel, le chef du gouvernement a justifié son absence par des obligations liées à la situation sécuritaire et aux dossiers diplomatiques en cours. Le tribunal a accepté cette requête et reporté l’audience dans l’une des affaires judiciaires qui visent le dirigeant israélien.

Benjamin Netanyahu est poursuivi dans trois affaires distinctes portant sur des accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance. Les actes d’accusation avaient été officiellement déposés en 2019, faisant de lui le premier Premier ministre israélien en exercice à être jugé au pénal.

Le dirigeant israélien nie l’ensemble des accusations et affirme depuis plusieurs années être victime d’une campagne politique menée contre lui. Malgré la procédure judiciaire, il est resté au cœur de la vie politique israélienne et a conservé le pouvoir à la tête de plusieurs coalitions gouvernementales.

Parallèlement à ces affaires internes, Benjamin Netanyahu fait également l’objet d’un mandat d’arrêt émis en 2024 par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés liés à la guerre dans la bande de Gaza.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 72 000 personnes ont été tuées dans l’enclave palestinienne depuis le début de l’offensive israélienne lancée en octobre 2023. Le conflit continue de susciter de fortes pressions diplomatiques et judiciaires sur le gouvernement israélien.