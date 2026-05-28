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Le chef du renseignement extérieur russe accuse l’OTAN de se préparer à un “conflit de grande ampleur”

28 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Le chef du renseignement extérieur russe accuse l’OTAN de se préparer à un “conflit de grande ampleur”
Le chef du renseignement extérieur russe accuse l’OTAN de se préparer à un “conflit de grande ampleur”

Le directeur du Service de renseignement extérieur russe (SVR), Sergueï Narychkine, a accusé l’OTAN de mener des préparatifs concrets en vue d’un « conflit à grande échelle dans l’Est », selon des propos rapportés par l’agence d’État RIA.

D’après ces déclarations, le responsable russe estime que l’alliance militaire occidentale renforcerait ses capacités et ses plans en lien avec une possible confrontation future avec la Russie.

Il a également affirmé que l’Union européenne accélère son réarmement et évoluerait vers une structure de plus en plus militaire, qu’il décrit comme « dirigée contre la Russie ».

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions persistantes entre Moscou et les pays occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, ainsi que l’intensification des programmes de défense en Europe.

L’OTAN n’a pas immédiatement réagi à ces nouvelles déclarations rapportées par les médias russes.

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