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La Norvège se rapproche de la stratégie nucléaire française en Europe

28 mai 2026 1 minute de lecture PAR Aime Kaniki
La Norvège se rapproche de la stratégie nucléaire française en Europe
La Norvège se rapproche de la stratégie nucléaire française en Europe

La Norvège a annoncé rejoindre le dispositif de “dissuasion avancée” proposé par la France à plusieurs partenaires européens. Cette décision a été officialisée mercredi par Emmanuel Macron lors de la visite à Paris du premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

Le président français poursuit ainsi son initiative visant à renforcer le rôle de la dissuasion nucléaire française dans la sécurité du continent européen, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et la guerre en Ukraine. Oslo rejoint un dialogue déjà engagé avec plusieurs alliés européens, dont l’Allemagne, la Pologne ou encore le Royaume-Uni.

Paris veut renforcer la sécurité européenne

Face à la menace russe et aux interrogations sur l’évolution de l’engagement américain en Europe, la France cherche à consolider une architecture de défense plus autonome au sein du continent. Emmanuel Macron défend depuis plusieurs années l’idée d’une réflexion européenne autour de la force nucléaire française.

Le premier ministre norvégien a confirmé que son pays souhaitait participer à cette coopération stratégique avec d’autres partenaires nordiques et européens. Cette évolution marque un rapprochement important entre Paris et Oslo sur les questions de sécurité, alors que la Norvège reste historiquement très attachée au cadre de l’OTAN.

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