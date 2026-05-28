Gaza : cinq Palestiniens tués dans une frappe israélienne sur un appartement à Gaza-ville

Cinq Palestiniens ont été tués et 18 autres blessés mercredi lors d’une frappe aérienne israélienne visant un appartement situé dans un immeuble résidentiel du centre de Gaza-ville, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien.
L’organisation a indiqué que ses équipes de secours avaient récupéré quatre corps et évacué 18 blessés après l’attaque contre une habitation proche de la tour al-Israa, située dans la rue Omar al-Muktar.
L’armée israélienne a affirmé avoir ciblé deux membres importants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.
Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que les personnes visées seraient le commandant de la brigade nord de Gaza du Hamas ainsi que le commandant adjoint de la brigade de Gaza-ville, sans divulguer leurs identités.
À 20h00 GMT, le Hamas n’avait pas réagi aux affirmations israéliennes.
Depuis octobre 2023, la guerre dans la bande de Gaza a provoqué des dizaines de milliers de morts et une destruction massive des infrastructures civiles, selon les autorités palestiniennes et plusieurs organisations internationales.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.