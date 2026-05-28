Gaza : cinq Palestiniens tués dans une frappe israélienne sur un appartement à Gaza-ville

Cinq Palestiniens ont été tués et 18 autres blessés mercredi lors d’une frappe aérienne israélienne visant un appartement situé dans un immeuble résidentiel du centre de Gaza-ville, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien.

L’organisation a indiqué que ses équipes de secours avaient récupéré quatre corps et évacué 18 blessés après l’attaque contre une habitation proche de la tour al-Israa, située dans la rue Omar al-Muktar.

L’armée israélienne a affirmé avoir ciblé deux membres importants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que les personnes visées seraient le commandant de la brigade nord de Gaza du Hamas ainsi que le commandant adjoint de la brigade de Gaza-ville, sans divulguer leurs identités.

À 20h00 GMT, le Hamas n’avait pas réagi aux affirmations israéliennes.

Depuis octobre 2023, la guerre dans la bande de Gaza a provoqué des dizaines de milliers de morts et une destruction massive des infrastructures civiles, selon les autorités palestiniennes et plusieurs organisations internationales.