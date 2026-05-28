Le Canada veut tourner la page américaine : Ottawa négocie un méga-contrat militaire avec la Suède

Le Canada a annoncé mercredi l’ouverture de négociations avec le groupe suédois Saab pour l’acquisition de jusqu’à six systèmes de surveillance aérienne GlobalEye, dans le cadre d’un contrat pouvant atteindre 5 milliards de dollars canadiens, soit environ 3,6 milliards de dollars américains.

Le Premier ministre Mark Carney a présenté cette initiative comme une étape importante dans la stratégie visant à réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis, qui demeurent pourtant le principal partenaire commercial d’Ottawa et représentent une part majeure du commerce extérieur canadien.

Lors d’une conférence consacrée à la défense et à la sécurité, Mark Carney a déclaré que le Canada avait entamé des discussions pour l’achat du système de contrôle et d’alerte aérienne avancée GlobalEye développé par Saab. Le gouvernement estime que ce programme pourrait renforcer l’autonomie stratégique du pays dans le domaine militaire.

Selon Ottawa, le projet permettrait de créer plus de 3 000 emplois au Canada. Une partie importante de la flotte serait fabriquée sur le territoire canadien au cours des quinze prochaines années. Le gouvernement affirme qu’au moins 40 appareils, incluant d’éventuelles commandes de pays alliés, pourraient être construits par des travailleurs canadiens.

Le système GlobalEye repose sur des avions d’affaires Global 6500 du constructeur canadien Bombardier, transformés en plateformes de surveillance aérienne de haute technologie. Ces appareils sont conçus pour détecter et suivre des menaces aériennes, terrestres et maritimes sur de longues distances.

Le partenariat Saab-Bombardier a déjà été retenu par l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition pour remplacer la flotte des avions Boeing E-3A Sentry utilisés par l’Alliance atlantique. Plusieurs autres pays auraient également manifesté leur intérêt pour ce système.

Mark Carney a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités militaires canadiennes dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques croissantes. Il a également affirmé que le Canada se dirigeait vers l’objectif fixé par l’OTAN de consacrer 5 % de son produit intérieur brut aux dépenses essentielles de défense d’ici 2035.