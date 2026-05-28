Matthew Perry : son assistant condamné à trois ans de prison pour lui avoir injecté de la kétamine

Kenneth Iwamasa, ancien assistant personnel de Matthew Perry, a été condamné à 41 mois de prison fédérale à Los Angeles pour avoir obtenu de la kétamine et l’avoir injectée à l’acteur, y compris le jour de sa mort en octobre 2023. Âgé de 61 ans, il a également écopé d’une amende de 10 000 dollars. Il avait plaidé coupable en 2024 pour complot en vue de distribuer de la kétamine ayant entraîné la mort ou de graves blessures.

Un assistant devenu acteur central du drame

Employé comme assistant personnel à domicile, Kenneth Iwamasa était chargé d’accompagner Matthew Perry au quotidien, notamment dans l’organisation de certains aspects de sa vie médicale. Il n’était pourtant ni médecin ni professionnel de santé. L’enquête a établi qu’il avait administré à plusieurs reprises de la kétamine à l’acteur, sans formation médicale, alors qu’il connaissait ses problèmes d’addiction.

Dans les semaines précédant la mort de l’acteur, Iwamasa a acheté 51 flacons de kétamine en onze jours. La drogue provenait d’un réseau impliquant plusieurs personnes, dont l’intermédiaire Erik Fleming et Jasveen Sangha, surnommée la « reine de la kétamine ». Le 28 octobre 2023, jour de la mort de Matthew Perry, Iwamasa lui a administré au moins trois injections.

Des alertes ignorées avant la mort de l’acteur

Les éléments judiciaires décrivent une escalade rapide. Avant le décès, l’assistant avait déjà vu Matthew Perry dans des situations préoccupantes après des injections de kétamine. Il l’avait retrouvé inconscient à au moins deux reprises et avait assisté à une réaction aiguë après une dose importante, l’acteur étant alors incapable de parler ou de bouger. Malgré ces signaux, les injections ont continué.

Après la mort de l’acteur, Iwamasa a d’abord omis de mentionner la kétamine lorsqu’il a été interrogé sur les médicaments pris par Matthew Perry. Il a aussi dissimulé les injections administrées le jour du décès et a supprimé des éléments liés à la consommation de kétamine, notamment des flacons et des seringues.

Cinq personnes condamnées dans le dossier

Kenneth Iwamasa est la cinquième et dernière personne condamnée dans cette affaire. Jasveen Sangha a été condamnée à 15 ans de prison fédérale pour son rôle dans la vente de kétamine ayant contribué à la mort de Matthew Perry et à un autre décès. Erik Fleming, qui servait d’intermédiaire, a écopé de deux ans de prison.

Deux médecins ont également été sanctionnés. Salvador Plasencia, qui avait fourni de la kétamine à Matthew Perry et à son assistant, a été condamné à deux ans et demi de prison. Mark Chavez, ancien médecin de San Diego, a été condamné à huit mois de détention à domicile, 300 heures de travaux d’intérêt général et trois ans de probation. Tous deux ont rendu leur licence médicale.

Une star marquée par ses addictions

Matthew Perry, mondialement connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, est mort à 54 ans à son domicile de Los Angeles. Il avait publiquement évoqué ses années de dépendance à l’alcool et aux médicaments, notamment dans ses mémoires. Au moment des faits, il suivait aussi des traitements encadrés impliquant de la kétamine, utilisée légalement dans certains protocoles médicaux, mais l’enquête a montré qu’il s’était ensuite tourné vers des circuits illicites pour obtenir des doses supplémentaires.