«Je sais que ma carrière est terminée» : Patrick Bruel résigné suite aux accusations de viols

La phrase, affichée en Une de Paris Match, résume le basculement brutal autour de Patrick Bruel. Mis en cause par de nombreuses femmes pour des violences sexuelles présumées, le chanteur conteste toute contrainte et reste présumé innocent. Mais entre enquêtes judiciaires, appels à l’annulation de concerts et pression médiatique, l’affaire a déjà profondément fragilisé sa carrière.

Une phrase-choc en Une de Paris Match

« Je sais que ma carrière est terminée. » La formule barre la Une de Paris Match, consacrée cette semaine à l’« affaire Bruel ». Le magazine annonce une enquête sur « la chute d’une idole », avec des témoignages autour d’accusations de tentatives de viol et d’agressions sexuelles.

Cette couverture marque une nouvelle étape dans le scandale ouvert depuis plusieurs semaines autour de Patrick Bruel. L’artiste, longtemps installé comme l’une des figures populaires de la chanson française, se retrouve désormais au centre d’une affaire mêlant accusations de violences sexuelles, enquêtes judiciaires et débat public sur le maintien de ses concerts. Le chanteur aurait conscience que même si la justice ne le déclare pas coupable, son image est définitivement ternie.

Des accusations qui se sont accumulées

Le dossier rassemble désormais près de trente témoignages, au moins huit plaintes et cinq enquêtes, avec une grande partie des procédures regroupées au parquet de Nanterre. Les accusations portent sur des faits présumés de viol, tentative de viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle, sur une période allant des années 1990 aux années 2010.

Mediapart, qui a publié plusieurs enquêtes depuis mars 2026, indique de son côté que près de trente femmes mettent en cause Patrick Bruel pour des violences sexuelles ou sexistes présumées. Certaines dénoncent des viols. Le chanteur conteste toute « contrainte » ou « violence » et bénéficie, à ce stade, de la présomption d’innocence.

Une affaire désormais judiciaire

Plusieurs plaintes ont été déposées en France, et une enquête est également ouverte en Belgique. D’après The Guardian, au moins quatre plaintes pour violences sexuelles ont été déposées en France, tandis qu’une autre procédure est en cours en Belgique à la suite d’une plainte déposée en mars.

À ce stade, Patrick Bruel n’a pas été condamné. Les enquêtes doivent encore établir la réalité des faits dénoncés, leur qualification pénale éventuelle, et déterminer si certains faits anciens peuvent encore être poursuivis malgré la question de la prescription.

Patrick Bruel nie toute violence

Face à la multiplication des accusations, le chanteur a pris la parole publiquement. Dans un message publié sur Instagram, il affirme n’avoir jamais forcé une femme, n’avoir jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Il dit aussi regretter d’avoir pu blesser certaines personnes.

Sa défense insiste sur l’absence de condamnation et conteste les accusations les plus graves. Ses avocats rappellent que Patrick Bruel reste présumé innocent et affirment qu’il n’a jamais agi sans consentement. Plusieurs anciennes procédures liées à des accusations formulées en 2019 avaient été classées sans suite faute d’éléments suffisants.

Une tournée sous pression

Si la justice poursuit son travail, les conséquences médiatiques et professionnelles sont déjà visibles. Plusieurs élus ont demandé l’annulation ou la suspension de concerts de Patrick Bruel. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a notamment appelé le chanteur à mettre sa carrière entre parenthèses, tout en rappelant le principe de présomption d’innocence. Des élus de Montpellier, Marseille, Brest, Laval ou Nancy ont aussi pris position.

La pression dépasse la France. Des concerts au Canada ont déjà été annulés, dans un contexte où des associations féministes demandent que l’artiste ne puisse pas poursuivre normalement sa tournée pendant que des enquêtes sont en cours. Patrick Bruel, lui, a fait savoir qu’il ne comptait pas renoncer à travailler.

Entre présomption d’innocence et pression publique

L’affaire Bruel cristallise une tension devenue centrale dans les dossiers de violences sexuelles visant des personnalités publiques : comment respecter la présomption d’innocence tout en prenant au sérieux la parole des femmes qui disent avoir été victimes ?

Pour les soutiens des plaignantes, la multiplication des témoignages et leur caractère récurrent justifient une mise en retrait de l’artiste, au moins le temps des investigations. Pour ses défenseurs, annuler des concerts ou considérer sa carrière comme terminée avant toute décision judiciaire reviendrait à le condamner publiquement sans procès.

Patrick Bruel n’est pas condamné, et les enquêtes devront dire ce que la justice retient ou non des accusations. Mais l’affaire a déjà changé son statut public. D’icône populaire, le chanteur est devenu le visage d’un dossier sensible, où se croisent justice, mémoire des victimes présumées, prescription, célébrité et responsabilité publique.

Pour lui, la bataille se joue désormais sur deux terrains : devant les enquêteurs, où les faits devront être établis, et dans l’opinion, où son image paraît fragilisée de façon irréversible…