Les États-Unis rétablissent les sanctions contre Francesca Albanese

Washington a rétabli les sanctions visant Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, quelques jours après la suspension provisoire de ces mesures par un juge fédéral américain.

Selon une mise à jour publiée mercredi par le département du Trésor américain, le nom de la juriste italienne a de nouveau été inscrit sur la liste des personnes sanctionnées par les États-Unis.

Le 13 mai, le juge fédéral Richard Leon avait estimé que l’administration du président Donald Trump avait probablement porté atteinte à la liberté d’expression de Francesca Albanese en la sanctionnant à la suite de ses critiques contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Cette décision avait temporairement suspendu les sanctions.

Cependant, une cour d’appel fédérale de Washington a ensuite gelé cette suspension, permettant ainsi le rétablissement immédiat des mesures punitives.

Francesca Albanese avait été sanctionnée une première fois en juillet 2025 après avoir encouragé la Cour pénale internationale à poursuivre des responsables israéliens pour crimes de guerre présumés liés au conflit à Gaza.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio l’avait alors accusée de mener une « campagne de guerre politique et économique » contre les États-Unis et Israël.

Cette polémique faisait suite à la publication d’un rapport dans lequel Albanese citait plusieurs grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft, Alphabet, Amazon et Palantir Technologies, qu’elle accusait de contribuer à l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Depuis 2022, Francesca Albanese occupe le poste de rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU chargé de surveiller les violations des droits humains commises contre les Palestiniens.

Les sanctions américaines lui interdisent notamment l’entrée sur le territoire américain, l’accès au système bancaire des États-Unis ainsi que toute transaction avec des entités américaines.

Son époux, l’économiste de la Banque mondiale Massimiliano Cali, ainsi que leur fille de nationalité américaine, avaient déposé plainte contre l’administration Trump en février.

Depuis octobre 2023, l’offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 72 000 morts et plus de 172 000 blessés, selon les autorités palestiniennes. En novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés commis à Gaza.

Israël fait également face à une procédure devant la Cour internationale de justice pour des accusations de génocide liées à la guerre dans l’enclave palestinienne.