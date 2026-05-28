Certaines liaisons de la SNCF réduit face aux risques de panne liés à la chaleur

La SNCF a annoncé l’annulation de plusieurs trains Intercités jeudi et vendredi en raison des fortes températures qui touchent une partie du pays. L’entreprise explique vouloir éviter des défaillances de climatisation sur certaines rames Corail jugées particulièrement sensibles aux épisodes de canicule.

Les perturbations concernent notamment des liaisons entre Paris et le Sud-Ouest, ainsi qu’entre Bordeaux et Marseille. Plusieurs trains reliant Paris à Toulouse, Brive ou Cahors seront supprimés dans les deux sens, tandis que plusieurs trajets sur l’axe Bordeaux-Marseille sont également annulés.

Des rames anciennes fragilisées par les fortes chaleurs

Selon SNCF Voyageurs, les voitures Corail concernées font l’objet d’un entretien régulier mais restent moins résistantes aux températures extrêmes que les trains plus récents. La compagnie précise que ces ajustements ciblent principalement les circulations prévues aux heures les plus chaudes de la journée.

Pour limiter les conséquences pour les voyageurs, la SNCF affirme avoir renforcé la capacité des trains maintenus lorsque cela était possible. Les clients concernés par les annulations sont contactés depuis plusieurs jours afin de réorganiser leur déplacement. Un retour à la normale est prévu dès samedi.