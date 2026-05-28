Canicule : une école des Landes ferme après des températures dépassant 50°C

Face à des températures jugées intenables, la municipalité de Soustons a décidé de fermer jeudi et vendredi après-midi l’école élémentaire de l’Isle-Verte. En cause : des pics de chaleur ayant atteint jusqu’à 53°C sous la verrière de l’établissement en début de semaine.

Mardi, alors que le thermomètre affichait déjà plus de 30°C à l’extérieur, les températures ont fortement grimpé à l’intérieur des couloirs de cette école construite dans les années 1980. Selon la mairie, un élève a même été victime d’un malaise accompagné de vomissements en raison de la chaleur.

Une verrière pointée du doigt

L’établissement, qui accueille environ 350 enfants âgés de 6 à 11 ans, souffre notamment d’une importante verrière et d’un simple vitrage favorisant l’effet de serre. En attendant des travaux de rénovation annoncés par la municipalité, les élèves quitteront désormais l’école à midi jeudi et vendredi.

Pour aider les familles, la ville a décidé d’ouvrir gratuitement la piscine municipale aux enfants concernés. Des brumisateurs ont également été installés sous le préau afin de limiter les effets de la vague de chaleur qui touche actuellement le sud-ouest de la France.

Parents d’élèves et élus reconnaissent que le problème dure depuis plusieurs années. Plusieurs familles réclament désormais des mesures plus durables, comme l’installation de systèmes de climatisation dans les salles de classe.