Lettonie : un nouveau gouvernement approuvé après l’effondrement de la coalition sur fond de tensions liées aux drones

Le Parlement letton a approuvé jeudi la formation d’un nouveau gouvernement, mettant fin à une crise politique provoquée par la chute de la précédente coalition, fragilisée par un différend lié à des incidents impliquant des drones.

Le nouveau Premier ministre désigné, Andris Kulbergs, a obtenu le soutien des députés pour diriger une coalition quadripartite. Ce vote intervient après l’effondrement de l’ancienne majorité gouvernementale, sur fond de désaccords internes exacerbés par des questions de sécurité nationale.

Dans son intervention devant le Parlement à Riga, Andris Kulbergs a présenté les priorités de son gouvernement, en mettant notamment en avant la poursuite du soutien de la Lettonie à l’Ukraine, dans le contexte de la guerre menée par la Russie.

La nouvelle coalition marque également un recentrage politique vers la droite, notamment après l’exclusion du Parti progressiste, une décision qui reflète les tensions au sein de la précédente majorité. Ce réalignement intervient à quelques mois d’élections prévues en octobre.

La crise gouvernementale a été déclenchée par des divergences autour de la gestion d’incidents impliquant des drones, qui ont contribué à raviver les inquiétudes sécuritaires dans les pays baltes. Ces événements ont renforcé les tensions déjà fortes entre la région et la Russie, dans un contexte régional particulièrement sensible.

Le nouveau gouvernement devra désormais tenter de stabiliser la scène politique intérieure tout en gérant les enjeux de sécurité liés à la proximité de la guerre en Ukraine et aux tensions persistantes avec Moscou.