Présidentielle 2027 : Sandrine Rousseau exclut de voter Raphaël Glucksmann au premier tour

Les divisions stratégiques à gauche continuent de s’afficher au grand jour. Dans un entretien accordé à Libération, la députée écologiste Sandrine Rousseau affirme qu’elle ne votera « jamais » pour Raphaël Glucksmann au premier tour de l’élection présidentielle de 2027. Une prise de position qui souligne les tensions croissantes entre les différentes sensibilités de la gauche à l’approche de l’échéance présidentielle.

L’élue des Écologistes reproche à l’eurodéputé de Place publique son manque d’engagement sur les grands combats environnementaux. Selon elle, Raphaël Glucksmann n’a jamais porté de mesures écologiques suffisamment ambitieuses et représente une ligne sociale-libérale incompatible avec les priorités écologistes. Elle critique également sa stratégie de rupture avec La France insoumise, estimant que « ce n’est pas un programme d’être contre Mélenchon ».

L’hypothèse d’une primaire s’éloigne

Sandrine Rousseau s’en prend aussi à la direction de son propre parti. Opposante interne à Marine Tondelier, elle juge que les Écologistes ont perdu leur rôle central au sein de la gauche en cherchant à se rapprocher du Parti socialiste. Selon elle, le mouvement a accordé trop d’influence aux socialistes dans les discussions autour d’une éventuelle primaire commune, au détriment d’une stratégie plus large de rassemblement.

Alors que Raphaël Glucksmann s’est donné trois mois pour tenter de fédérer une gauche républicaine et non mélenchoniste, l’hypothèse d’une primaire semble de plus en plus incertaine. Les opposants à Marine Tondelier prévoient d’ailleurs de remettre en question sa candidature lors du prochain conseil fédéral des Écologistes début juin. Pour Sandrine Rousseau, un ralliement automatique à Raphaël Glucksmann en l’absence de primaire ferait courir au parti le risque de perdre à la fois son identité politique et son influence parlementaire.