Israël : l’activité de l’aéroport Ben Gourion fortement perturbée par la présence d’avions militaires américains

L’aéroport international Ben Gourion, principal hub aérien d’Israël situé près de Tel-Aviv, fonctionne actuellement à environ un tiers de sa capacité en raison de la présence d’avions ravitailleurs américains, selon le directeur de l’Autorité aéroportuaire israélienne.

Sharon Kedmi, directrice générale de l’autorité, a déclaré jeudi à la radio israélienne Reshet Bet que près de 70 % de l’activité normale de l’aéroport est limitée en raison de l’espace occupé et des ressources mobilisées par les opérations militaires américaines.

« Nous n’utilisons qu’un tiers de la capacité opérationnelle de l’aéroport », a-t-il expliqué, ajoutant que la situation était désormais proche du point de saturation. Il a également averti que des annulations de vols seraient annoncées dans les prochains jours.

Selon lui, cette situation pourrait fortement perturber le trafic aérien pendant la saison estivale, avec des conséquences importantes pour les compagnies aériennes et les passagers. Il estime que jusqu’à 3 millions de voyageurs pourraient être affectés par des annulations ou des réductions de vols.

Le responsable a également indiqué que le retour des compagnies aériennes étrangères vers Israël pourrait être retardé, aggravant encore les difficultés du secteur aérien du pays.

D’après les chiffres communiqués, des dizaines d’avions ravitailleurs américains seraient actuellement stationnés sur le tarmac de Ben Gourion. L’autorité aéroportuaire estime par ailleurs que les pertes financières pourraient être considérables, avec déjà environ 700 millions de shekels (près de 250 millions de dollars) de manque à gagner en deux mois, et un risque de pertes atteignant plusieurs milliards si la situation perdure.

L’ambassade des États-Unis à Jérusalem a renvoyé les questions au département d’État, qui n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

Cette situation met en lumière les contraintes logistiques croissantes liées à la présence militaire américaine dans la région, dans un contexte de fortes tensions régionales et de mobilisation accrue des infrastructures stratégiques.