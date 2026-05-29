L’UE sanctionne des colons israéliens et élargit ses mesures à des responsables du Hamas

L’Union européenne a annoncé jeudi de nouvelles sanctions visant des colons israéliens accusés d’exactions en Cisjordanie, ainsi que des membres du Politburo du Hamas, selon un communiqué du Conseil de l’UE.

Au total, quatre entités et trois personnes ont été ajoutées à la liste des sanctions européennes pour des faits liés à des violences contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée. L’UE décrit les personnes visées comme des colons israéliens qualifiés d’« extrémistes », ainsi que des organisations les soutenant.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la politique de sanctions européennes visant à répondre à des violations des droits humains et à des actes de violence dans les territoires palestiniens. Le Conseil de l’UE n’a pas détaillé publiquement l’ensemble des faits reprochés aux individus et entités concernés.

Parallèlement, l’Union européenne a également étendu ses sanctions à des membres du Politburo du Hamas, l’organisation palestinienne au cœur du conflit avec Israël. Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et d’escalade des violences dans la région.

Ces nouvelles mesures illustrent la volonté de Bruxelles de maintenir une pression diplomatique à la fois sur les acteurs israéliens et palestiniens impliqués dans des violences, tout en affirmant sa position sur le respect du droit international.

L’UE n’a pas précisé d’éventuelles mesures supplémentaires à venir, mais les discussions entre États membres sur la situation au Proche-Orient devraient se poursuivre dans les prochaines semaines, dans un climat diplomatique particulièrement tendu.