“Obsession” explose le box-office avec un budget minuscule

Personne ne l’attendait à ce niveau. Sorti discrètement au mois de mai, le film d’horreur Obsession s’impose pourtant comme l’un des phénomènes surprise de 2026. Réalisé par Curry Barker, un vidéaste de 26 ans révélé sur YouTube, le long-métrage enchaîne les succès aussi bien aux États-Unis qu’en France et affiche déjà une rentabilité impressionnante pour un film produit avec moins d’un million de dollars.

Un démarrage exceptionnel porté par le bouche-à-oreille

Selon les chiffres relayés par Variety et repris notamment par Le HuffPost et CNEWS, Obsession a déjà généré plus de 74 millions de dollars de recettes mondiales, dont 58,5 millions sur le territoire nord-américain. Une performance d’autant plus remarquable que le film continue de progresser au box-office au fil des semaines, un phénomène assez rare pour le cinéma d’horreur.

Aux États-Unis, le film aurait même vu sa fréquentation augmenter de près de 30 % lors de son deuxième week-end d’exploitation, précise Variety. L’analyste Paul Dergarabedian confie au média américain n’avoir “jamais vu un film faire un tel bond d’une semaine à l’autre”. En France, où le film est distribué par Le Pacte depuis le 13 mai, il a déjà dépassé les 359 000 entrées selon les chiffres arrêtés au 24 mai.

Présenté auparavant au Festival international du film de Toronto, Obsession bénéficiait déjà d’excellents retours critiques avant sa sortie. Mais c’est surtout le bouche-à-oreille, notamment chez les 18-25 ans, qui semble avoir transformé ce thriller fantastique en véritable phénomène.

Un scénario original et la recette Blumhouse

Le film raconte l’histoire de Bear, un jeune homme solitaire interprété par Michael Johnston, secrètement amoureux de sa collègue Nikki, jouée par Inde Navarrette. Lorsqu’il découvre un objet mystérieux capable d’exaucer les souhaits, il demande que la jeune femme tombe amoureuse de lui. Mais cette passion tourne rapidement à l’obsession malsaine et plonge le récit dans l’horreur psychologique.

Derrière ce succès se cache également Jason Blum, patron de Blumhouse Productions, société spécialisée dans les films d’horreur à petit budget devenus extrêmement rentables. Comme le rappelle Le HuffPost, le studio est notamment à l’origine du phénomène Paranormal Activity, produit pour moins de 15 000 dollars avant de rapporter près de 193 millions dans le monde.

Le parcours de Curry Barker intrigue aussi Hollywood. Ancien créateur de contenus horrifiques sur YouTube, le réalisateur appartient à une nouvelle génération de vidéastes passés du web au grand écran. Pour plusieurs analystes cités par Variety, ce succès pourrait confirmer que les créateurs issus des plateformes numériques représentent désormais un véritable moteur pour ramener le jeune public dans les salles de cinéma.