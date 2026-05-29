Aya Nakamura prête à enflammer le Stade de France pendant trois soirs

Aya Nakamura s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Dès ce vendredi 29 mai et jusqu’au 31 mai, la chanteuse donnera trois concerts consécutifs au Stade de France, une première pour une artiste féminine francophone. Après sa prestation remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, l’interprète de Djadja promet cette fois un spectacle d’envergure devant près de 75 000 spectateurs chaque soir.

Un concert monumental diffusé dans le monde entier

Selon les informations relayées par Le Parisien et Le HuffPost, Aya Nakamura prépare un show d’environ trois heures, pensé comme un véritable événement. La chanteuse devrait reprendre les titres phares de son répertoire ainsi que plusieurs morceaux de son dernier album Destinée, sorti en 2025. Plusieurs invités sont également attendus sur scène, parmi lesquels Rnboi, SDM, Hamza, Tayc ou encore Joé Dwèt Filé.

Autre particularité de ces concerts : les premières parties seront exclusivement assurées par de jeunes artistes féminines. Celyane, Denden, Dioo, DJ Shiiva, Miimii Kds et Merveille ont été choisies pour ouvrir les soirées, une manière pour Aya Nakamura de mettre en avant une nouvelle génération d’artistes.

Le concert du samedi 30 mai sera par ailleurs retransmis en direct sur Prime Video, Amazon Music, Fire TV et la chaîne Twitch AmazonMusicFR. Dans un communiqué cité par RTL, Thomas Duglet, directeur d’Amazon Music France, s’est félicité de permettre aux fans “du monde entier” de vivre cet événement en direct. Une opération similaire avait déjà été mise en place lors du concert de l’artiste à l’Accor Arena en 2023.

Une série de concerts face à une forte concurrence

Malgré l’ampleur de l’événement, certaines places restaient encore disponibles quelques jours avant le premier concert. Cette situation pourrait s’expliquer par une programmation particulièrement dense à Paris ce week-end-là. Le samedi 30 mai coïncide notamment avec la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, un rendez-vous sportif majeur très commenté sur les réseaux sociaux.

D’autres grands concerts sont également programmés simultanément dans la capitale, comme ceux de Damso à Paris La Défense Arena ou du rappeur Bouss à l’Accor Arena. Une concurrence importante qui n’empêche toutefois pas Aya Nakamura de s’inscrire un peu plus dans l’histoire de la musique française avec cette résidence exceptionnelle au Stade de France.