Météo : chaleur toujours exceptionnelle ce vendredi avec jusqu’à 36°C et des orages dans les Alpes

La vague de chaleur continue de frapper la France ce vendredi avec des températures encore très élevées sur près de 80 % du territoire. Seules les régions proches de la Manche et du littoral atlantique commencent à retrouver un peu de fraîcheur grâce au retour d’un vent marin. Partout ailleurs, l’ambiance reste pleinement estivale, voire étouffante.

Les températures les plus élevées sont attendues entre le centre-ouest, le Bassin parisien et la vallée du Rhône. Des maximales de 35 à 36°C sont prévues entre la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire avec des valeurs remarquables à Nantes, Bordeaux, Poitiers ou Angers. À Paris, le thermomètre pourrait atteindre 36°C, un niveau susceptible de battre le record mensuel de chaleur pour un mois de mai.

À l’inverse, les températures reculent nettement près de la Manche et de l’Atlantique. Brest et Cherbourg perdent jusqu’à 7°C en seulement 24 heures avec des maximales autour de 21 à 22°C. Même tendance au Pays basque et sur le Languedoc avec le retour des entrées maritimes et du vent marin.

En parallèle, un risque d’orages parfois forts se développe en fin de journée sur le sud des Alpes et localement sur les reliefs corses. Ces orages pourront s’accompagner de fortes pluies, de grêle et de violentes rafales, avec un risque important de ruissellements dans les vallées. La prudence est recommandée, notamment pour les activités de montagne et les randonnées.