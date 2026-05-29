États-Unis : le Trésor retire 76 noms de la liste des sanctions pour “renforcer l’efficacité” du dispositif

Le département du Trésor américain a annoncé jeudi le retrait de 76 noms et entités de sa liste noire de sanctions, une décision présentée comme une mesure visant à améliorer l’efficacité du programme de sanctions des États-Unis.

Selon l’administration américaine, plus de la moitié des entités supprimées concernent des personnes décédées. Le reste comprend notamment des navires hors service et des sociétés qui n’existent plus. Au total, 39 personnes décédées, 14 navires et 13 entreprises sont concernés par cette mise à jour.

Le Trésor américain justifie cette décision par la volonté de recentrer ses ressources sur des cibles jugées à « haut risque », dans un contexte où le dispositif de sanctions est de plus en plus utilisé comme outil central de la politique étrangère américaine.

Selon le ministère, certaines entreprises avaient signalé être contraintes de consacrer des moyens importants à vérifier des entités qui n’avaient plus d’activité réelle ou qui n’existaient plus, ce qui alourdissait inutilement les procédures de conformité.

Dans son communiqué, le département du Trésor a indiqué travailler à des moyens d’alléger ces contraintes administratives tout en renforçant l’efficacité globale du système, notamment en améliorant la détection des tentatives de contournement des sanctions encore actives.

« Le Trésor étudie des moyens d’alléger ce fardeau tout en contribuant à prioriser des activités plus efficaces pour la mise en œuvre des sanctions », a précisé l’institution.

Cette mise à jour intervient alors que Washington continue d’utiliser largement les sanctions économiques contre divers États, organisations et individus, dans le cadre de sa stratégie de pression financière internationale.