Washington et Téhéran proches d’un accord pour prolonger le cessez-le-feu, en attente du feu vert de Trump

L’Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord de principe visant à prolonger le cessez-le-feu entre les deux pays, mais celui-ci doit encore recevoir l’approbation du président américain Donald Trump, selon plusieurs responsables cités par Reuters.

Cette avancée diplomatique intervient après plusieurs jours de tensions marquées par des échanges de frappes entre Washington et Téhéran, qui ont mis en évidence la fragilité de la trêve actuellement en vigueur.

Le vice-président américain JD Vance a déclaré que les discussions étaient très avancées, tout en soulignant qu’aucun accord définitif n’avait encore été conclu. « Nous n’y sommes pas encore, mais nous sommes très proches », a-t-il affirmé.

Du côté iranien, l’agence de presse officielle a indiqué que les négociations n’étaient pas finalisées, laissant entendre que certains points restaient encore en discussion entre les deux parties.

Selon Reuters, le plan de prolongation du cessez-le-feu vise à éviter une nouvelle escalade militaire dans le Golfe, alors que les affrontements récents ont ravivé les craintes d’un conflit régional plus large impliquant les forces américaines et les alliés de l’Iran.

Dans ce contexte, les États-Unis ont également adressé un avertissement à Oman concernant toute implication dans un éventuel système de péages liés au détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique pour le transport mondial de pétrole.

Les tensions dans la région restent particulièrement élevées malgré les discussions diplomatiques. Les récentes frappes entre les forces américaines et iraniennes ont montré à quel point le cessez-le-feu demeure précaire et susceptible de s’effondrer rapidement en cas de nouvel incident.

Si l’accord est validé par Donald Trump, il pourrait ouvrir la voie à une désescalade temporaire entre Washington et Téhéran, même si de nombreuses incertitudes subsistent quant à la stabilité durable de la trêve.