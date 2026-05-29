La France autorise l’extradition d’un homme vers les États-Unis accusé d’avoir détourné 46 millions de dollars en cryptomonnaies

La justice française a donné son feu vert à l’extradition de John Daghita, un ressortissant américain d’une vingtaine d’années arrêté en mars dernier à Saint-Martin. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en Guadeloupe, a autorisé son transfert vers les États-Unis, où il est poursuivi pour un spectaculaire détournement de cryptomonnaies estimé à 46 millions de dollars.

Selon les autorités américaines, le jeune homme aurait profité de ses liens avec une société chargée d’assister le gouvernement américain dans la gestion de cryptomonnaies saisies dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Il est soupçonné d’avoir détourné une partie de ces actifs numériques avant de quitter les États-Unis à la fin du mois de février.

Une arrestation menée avec le soutien du FBI

Repéré dans une villa de luxe à Saint-Martin, John Daghita avait été interpellé le 4 mars lors d’une opération menée conjointement par le FBI, la gendarmerie française et des militaires du GIGN. Lors de la perquisition, les enquêteurs avaient saisi une importante somme d’argent en espèces, du matériel informatique haut de gamme, plusieurs téléphones portables ainsi qu’une arme de poing. Les autorités affirment également avoir récupéré l’équivalent des 46 millions de dollars en cryptomonnaies faisant l’objet de l’enquête.

Détenu depuis son arrestation à la maison d’arrêt de Basse-Terre, le suspect ne s’est pas opposé à son extradition. Son avocate avait même indiqué qu’il souhaitait être remis aux autorités américaines. La procédure pourrait toutefois encore prendre plusieurs mois avant son transfert effectif vers les États-Unis, où il devra répondre des accusations portées contre lui devant la justice fédérale.