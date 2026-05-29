Ebola : le Kenya accepte un centre de quarantaine américain, l’OMS mobilisée en République démocratique du Congo

Le Kenya a approuvé la demande des États-Unis visant à établir sur son territoire un centre de quarantaine destiné à des ressortissants américains potentiellement exposés au virus Ebola, ont indiqué jeudi deux responsables américains à Reuters.

Cette décision intervient alors que l’épidémie d’Ebola continue de frapper la République démocratique du Congo (RDC), où les autorités sanitaires et les organisations internationales renforcent leur réponse face à la propagation du virus, notamment dans le nord-est du pays.

Selon les informations disponibles, le centre de quarantaine accueillerait des personnes ayant été en contact avec le virus afin d’assurer leur surveillance médicale avant toute éventuelle évacuation ou autorisation de déplacement. Les ministères kényans des Affaires étrangères et de la Santé n’ont pas immédiatement réagi aux demandes de commentaires.

Parallèlement, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, doit se rendre dans la région d’Ituri, considérée comme l’un des principaux foyers de l’épidémie en RDC. Cette visite intervient dans un contexte de forte mobilisation internationale pour tenter de contenir la maladie.

Les autorités sanitaires congolaises, appuyées par des partenaires internationaux, font face à des difficultés logistiques importantes. Des cargaisons d’aide humanitaire ont été envoyées dans le nord-est du pays, mais les restrictions de vol compliquent l’acheminement rapide du matériel et du personnel médical.

Les travailleurs humanitaires sur place alertent sur la fragilité de la situation, soulignant que les contraintes de transport et les conditions sécuritaires ralentissent les efforts de riposte contre la maladie.

L’épidémie actuelle rappelle la persistance des risques sanitaires liés à Ebola en Afrique centrale, malgré les progrès réalisés ces dernières années en matière de prévention et de traitement. Les autorités locales et internationales poursuivent leurs efforts pour limiter la transmission et éviter une propagation plus large.