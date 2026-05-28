Roumanie : l’enquête contre Andrew Tate s’alourdit avec des accusations de haine envers les femmes

Les procureurs roumains ont annoncé jeudi l’extension de l’enquête pénale visant l’influenceur Andrew Tate, avec l’ajout de nouvelles accusations liées à l’incitation à la haine et à la discrimination envers les femmes.

Andrew Tate et son frère Tristan sont déjà visés depuis décembre 2022 par une enquête portant notamment sur des soupçons de trafic d’êtres humains. Les deux hommes contestent l’ensemble des accusations et affirment n’avoir commis aucune infraction.

Dans un communiqué, l’unité roumaine de lutte contre le crime organisé (DIICOT) a indiqué avoir décidé d’étendre les investigations pour des faits « d’incitation continue à la haine ou à la discrimination ». Les procureurs accusent Andrew Tate d’avoir encouragé la haine envers les femmes à travers plusieurs discours diffusés entre 2021 et 2024.

Les autorités roumaines affirment également qu’Andrew Tate, son frère et quatre autres suspects font l’objet d’investigations pour des soupçons de constitution d’un groupe criminel organisé, de trafic d’êtres humains, de trafic de mineurs, de relations sexuelles avec un mineur et de blanchiment d’argent.

Les deux frères, anciens kickboxeurs possédant les nationalités américaine et britannique, avaient d’abord été placés en détention provisoire puis assignés à résidence après leur arrestation. Les mesures judiciaires ont ensuite été progressivement assouplies, avant qu’un tribunal roumain ne lève en avril toutes les mesures de contrôle judiciaire préventives à leur encontre.

Très présent sur les réseaux sociaux, Andrew Tate est devenu l’une des figures les plus controversées d’Internet en raison de ses prises de position sur les femmes et la masculinité. Ses déclarations lui ont valu de nombreuses critiques ainsi que des suspensions sur plusieurs plateformes.

L’enquête roumaine se poursuit et aucune date de procès n’a encore été fixée dans les différentes procédures visant les frères Tate.