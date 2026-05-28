Le Pentagone alerte sur le ciblage de militaires américains via des données de géolocalisation

Le Pentagone a été alerté sur l’utilisation de données de géolocalisation commerciales pour surveiller et potentiellement cibler des militaires américains déployés dans des zones de conflit, selon des documents obtenus par Reuters. Cette affaire relance les inquiétudes autour de l’exploitation des données personnelles dans le secteur de la publicité numérique.

Dans une lettre transmise à Reuters par le sénateur démocrate Ron Wyden, le commandement central américain (CENTCOM) indique avoir reçu « de multiples rapports de menaces » concernant « l’exploitation par l’adversaire de données de géolocalisation commerciales pour cibler ou surveiller le personnel américain sur le théâtre d’opérations ».

Le CENTCOM supervise notamment les opérations militaires américaines dans le Golfe et au Moyen-Orient, une région où les tensions restent fortes avec l’Iran, notamment autour du détroit d’Ormuz. Les responsables militaires n’ont toutefois pas précisé quels adversaires étaient impliqués ni comment ces données auraient été utilisées concrètement.

Selon Ron Wyden et plusieurs parlementaires américains issus des deux grands partis, il s’agit de la première confirmation officielle que des forces américaines ont été ciblées dans une zone de guerre active à partir de données de localisation accessibles dans le commerce.

Les élus mettent en garde contre les risques posés par l’économie mondiale de la surveillance numérique. Dans leur lettre adressée au Pentagone, ils estiment que ces données permettent d’identifier les lieux de rassemblement des troupes, leurs déplacements et leurs habitudes, des informations pouvant ensuite être exploitées pour mener des attaques de missiles, de drones ou encore des opérations de contre-espionnage.

Face à cette menace, plusieurs parlementaires réclament des mesures immédiates. Parmi les propositions évoquées figurent la désactivation des identifiants publicitaires sur les appareils utilisés par les militaires, des restrictions plus strictes sur le partage de données de localisation et même l’abandon du navigateur Chrome sur certains équipements.

Cette affaire souligne l’importance croissante des données numériques dans les conflits modernes et la manière dont les technologies commerciales peuvent désormais avoir des conséquences directes sur la sécurité militaire et les opérations de guerre.