L’Ukraine frappe loin derrière les lignes russes : les drones deviennent une arme clé du conflit

L’Ukraine intensifie ses frappes de drones à moyenne portée contre les positions russes situées loin derrière la ligne de front, misant de plus en plus sur cette stratégie pour perturber la logistique militaire et les systèmes de défense aérienne de Moscou.

Dans l’est de l’Ukraine, des soldats du 1er Centre des forces de systèmes sans pilote, une unité d’élite spécialisée dans les drones, ont montré à Reuters comment ils préparent et lancent leurs appareils depuis des zones discrètes, parfois au milieu de champs agricoles. Les drones sont assemblés sur place puis programmés pour viser des cibles militaires situées à plusieurs dizaines de kilomètres.

« Nous concentrons nos efforts sur les bases ennemies sur le terrain, les dépôts de munitions et les systèmes de défense aérienne », a expliqué le commandant de l’unité, identifié uniquement par son indicatif « Kyt », qui signifie « baleine ».

Les soldats utilisent notamment des ordinateurs portables pour définir les coordonnées des cibles avant le lancement. Une fois préparés, les drones sont propulsés dans le ciel grâce à un système de catapulte, tandis que les équipes techniques assurent les derniers réglages directement sur le terrain.

Selon les autorités ukrainiennes, ces frappes visent des positions situées entre 30 et 180 kilomètres derrière la ligne de front. Kiev estime que cette stratégie permet de ralentir l’avancée des forces russes en perturbant les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures militaires essentielles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce mois-ci que le nombre de frappes de ce type avait quadruplé depuis février, signe de l’importance croissante accordée à cette guerre technologique.

Des analystes militaires estiment toutefois que si ces opérations affaiblissent les capacités russes et compliquent leur logistique, elles ne suffisent pas à elles seules à inverser le rapport de force sur le terrain face à une armée russe disposant de ressources supérieures. Malgré cela, les drones apparaissent désormais comme l’un des principaux outils de l’Ukraine pour tenter de contenir l’offensive russe et maintenir la pression loin derrière les lignes ennemies.