Le pape Léon XIV enterre la doctrine de la “guerre juste” et bouleverse l’enseignement catholique

Dans sa première encyclique, le pape Léon XIV a rejeté la théorie de la « guerre juste », un principe utilisé depuis des siècles par l’Église catholique pour déterminer dans quelles circonstances un conflit pouvait être moralement justifié. Cette prise de position marque un tournant majeur dans la doctrine catholique sur la guerre.

Le texte, intitulé Magnifica Humanitas (« Magnifique Humanité »), a été publié lundi au Vatican. Le souverain pontife y affirme que cette théorie, présente dans la pensée chrétienne depuis au moins le Ve siècle, est désormais « dépassée ».

« La théorie de la “guerre juste”, qui a été bien trop souvent utilisée pour justifier tout type de guerre, est désormais dépassée », écrit le pape dans ce document considéré comme le premier texte doctrinal majeur de son pontificat.

Léon XIV estime que l’humanité dispose aujourd’hui d’outils plus adaptés pour résoudre les conflits internationaux, notamment « le dialogue, la diplomatie et le pardon ». Premier pape américain de l’histoire, il appelle également à une réglementation mondiale des systèmes d’intelligence artificielle et présente des excuses particulièrement fortes pour le rôle historique de l’Église catholique dans le soutien à l’esclavage transatlantique.

Selon le cardinal américain Blase Cupich, proche allié du pape et présent au Vatican lors de la présentation de l’encyclique, Léon XIV s’inquiète de la manière dont cette doctrine a été utilisée par des dirigeants politiques pour justifier des interventions militaires.

La théorie de la guerre juste reste encore aujourd’hui invoquée dans certains débats géopolitiques contemporains. Reuters rappelle notamment que le vice-président américain JD Vance s’y était référé pour défendre une guerre contre l’Iran.

Cette prise de position pourrait avoir des conséquences importantes sur la place de l’Église catholique dans les débats internationaux liés aux conflits armés. En rompant avec une doctrine vieille de plusieurs siècles, Léon XIV affirme une ligne beaucoup plus radicale en faveur du pacifisme et de la résolution diplomatique des crises.