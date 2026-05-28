Ukraine : Zelensky en Suède pour une annonce attendue sur les chasseurs Gripen

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend jeudi en Suède, où une annonce liée aux avions de combat Gripen devrait être faite, selon une source citée par Reuters. Le gouvernement suédois a confirmé la visite du dirigeant ukrainien à l’invitation du Premier ministre Ulf Kristersson.

Cette rencontre intervient dans le cadre des discussions entre Stockholm et Kiev sur le renforcement de la flotte aérienne ukrainienne. Une lettre d’intention signée l’an dernier prévoit la possibilité pour la Suède de vendre jusqu’à 150 avions de chasse Gripen E produits par Saab.

Cependant, ces appareils ne devant être livrés que dans plusieurs années, les deux pays ont également évoqué la possibilité de transférer des avions déjà en service, des modèles Gripen C/D, afin de répondre plus rapidement aux besoins militaires de l’Ukraine.

Une source ayant connaissance directe des discussions a indiqué à Reuters que l’annonce prévue jeudi concernerait bien les avions Gripen, sans toutefois préciser la nature exacte de l’accord ou de la décision qui sera présentée.

Cette perspective a eu un impact sur les marchés financiers, les actions du groupe Saab ayant progressé à la suite de ces informations, avec une hausse d’environ 5 % observée en séance.

La question du renforcement de l’aviation de combat ukrainienne est devenue un enjeu central pour Kiev, qui cherche à moderniser sa flotte dans le contexte du conflit avec la Russie. Le ministre ukrainien de la Défense avait récemment évoqué la possibilité d’un accord sur les Gripen E dans les mois à venir, après l’approbation d’un prêt de 90 milliards d’euros par l’Union européenne destiné à soutenir l’Ukraine.