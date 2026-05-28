La marque Eau Thermale Avène pousse Laboratoires Pierre Fabre à accélérer sa production

Laboratoires Pierre Fabre a annoncé un important projet d’extension de son usine d’Avène, dans l’Hérault, afin de répondre à la forte croissance mondiale de sa marque Eau Thermale Avène, notamment en Chine et aux États-Unis. Le groupe prévoit de doubler les capacités de production du site d’ici 2029.

L’usine, implantée à proximité de la source thermale d’Avène dans les Cévennes, passera de 100 à 200 millions d’unités produites par an. Ce développement nécessitera un investissement de 50 millions d’euros destiné à agrandir et moderniser les installations industrielles du site.

Un investissement stratégique pour renforcer la production

Cette opération s’inscrit dans un programme industriel plus large de 250 millions d’euros engagé par Pierre Fabre entre 2023 et 2027. Le site d’Avène, qui emploie actuellement 330 salariés, concentre déjà les activités de fabrication, de conditionnement et de stockage des produits de la marque.

En 2025, les Laboratoires Pierre Fabre ont réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, dont 71 % à l’international. Leur activité dermo-cosmétique a progressé de 2,6 % sur un an, portée notamment par les performances de la marque Eau Thermale Avène. Le groupe commercialise également d’autres marques comme Ducray, Klorane ou encore René Furterer.