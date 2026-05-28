Royaume-Uni : Starmer riposte après les critiques sévères de Tony Blair contre son gouvernement

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu jeudi l’action de son gouvernement face aux critiques de Tony Blair, ancien chef du Parti travailliste et figure historique de la gauche britannique, qui a vivement remis en cause la stratégie politique du pouvoir actuel.

Dans un long essai publié cette semaine, Tony Blair, qui avait dirigé le Royaume-Uni entre 1997 et 2007, a exhorté le Parti travailliste à se concentrer davantage sur les décisions politiques que sur les questions de personnalité ou les réactions à court terme face à la baisse de popularité du gouvernement.

Ces critiques interviennent alors que Keir Starmer traverse une période politiquement délicate. Arrivé au pouvoir en 2024, le Premier ministre fait face à une forte pression interne après plusieurs revers électoraux et des sondages particulièrement défavorables.

Interrogé par des journalistes jeudi, Starmer a déclaré qu’il accueillait favorablement les débats d’idées au sein du parti, tout en rejetant l’analyse de Tony Blair sur le bilan de son gouvernement.

« Je ne suis pas d’accord pour dire que les choix politiques de ce gouvernement n’étaient pas les bons, compte tenu de ce que nous avons hérité », a affirmé le dirigeant britannique. Il a insisté sur le fait que la situation du pays en 2024 était très différente de celle que Blair avait connue lors de son arrivée au pouvoir en 1997.

Le Premier ministre a mis en avant plusieurs réalisations de son gouvernement, notamment l’amélioration des relations avec l’Union européenne, la stabilisation de l’économie britannique et la réduction des délais d’attente dans le système de santé public.

Les propos de Tony Blair ont également suscité des réactions au sein même du Parti travailliste. Andy Burnham, maire du Grand Manchester, ainsi que Wes Streeting, ancien ministre de la Santé et considéré comme un rival potentiel de Starmer, ont eux aussi contesté les critiques formulées par l’ancien Premier ministre.

Malgré les tensions internes et les appels à son départ venant de certains membres du parti, Keir Starmer a réaffirmé qu’il n’avait aucune intention de démissionner et qu’il restait déterminé à poursuivre son programme politique.