Patrick Bruel se retire des Enfoirés après 34 ans de présence

Rien ne va plus pour Patrick Bruel ! Alors que RFM et N’oubliez pas les paroles, sur France 2, ont banni ses chansons, le chanteur ne participera pas aux prochains concerts des Enfoirés. Figure historique de la troupe, le chanteur et acteur a annoncé son retrait dans un message adressé aux artistes, alors que les accusations de violences sexuelles qui le visent provoquent une onde de choc dans le monde culturel.

Selon les informations révélées par RTL, la directrice artistique des Enfoirés a confirmé que Patrick Bruel ne serait pas présent lors de la prochaine édition. Les versions diffèrent toutefois sur l’origine exacte de cette décision : du côté des Enfoirés, l’initiative viendrait du chanteur lui-même, tandis que les Restos du Cœur affirment que la décision émane de l’association.

Un message adressé à la troupe

Dans un message envoyé à la troupe dans la nuit, Patrick Bruel explique vouloir éviter de placer les autres artistes dans une situation délicate. Il y dit notamment qu’il ne sera pas présent en janvier prochain, une absence d’autant plus marquante qu’il participait aux Enfoirés depuis plus de trois décennies. Il ajoute espérer retrouver la troupe lorsque la justice aura, selon ses mots, prouvé son innocence.

Un pilier historique des Enfoirés

Ce retrait constitue un tournant symbolique pour les Enfoirés. Patrick Bruel était l’un des piliers du collectif, considéré comme le chanteur le plus invité de l’histoire de la troupe. Depuis 1993, il a participé à 33 éditions du spectacle caritatif, devenu chaque année l’un des grands rendez-vous télévisés de TF1 et un levier important de soutien aux Restos du Cœur.

Des accusations qu’il conteste fermement

Patrick Bruel est visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, dont celle déposée par Flavie Flament, qui l’accuse de viol lorsqu’elle était mineure. Le chanteur conteste fermement l’ensemble des accusations portées contre lui et bénéficie de la présomption d’innocence.

Une pression grandissante autour de l’artiste

Depuis plusieurs semaines, la pression s’accentue autour de l’artiste. Des collectifs féministes appellent à l’annulation de ses concerts, tandis que plusieurs élus locaux demandent au chanteur de prendre lui-même ses responsabilités concernant sa tournée. Certains événements à l’étranger ont déjà été annulés ou reportés, notamment au Québec et en Suisse.

Des réactions dans le monde artistique

La situation a aussi provoqué des réactions au sein du monde artistique. Christophe Willem, qui a côtoyé Patrick Bruel dans le cadre des Enfoirés, a récemment regretté qu’un retrait spontané ne soit pas intervenu plus tôt, estimant qu’il était délicat de laisser aux maires, aux festivals ou aux organisateurs la responsabilité de trancher.

Une image de solidarité mise à l’épreuve

Pour les Enfoirés, la question dépasse désormais le seul cas Patrick Bruel. La troupe, associée depuis des décennies à une image de solidarité, de générosité et d’engagement populaire, se retrouve confrontée à une affaire sensible où se croisent parole des plaignantes, présomption d’innocence et responsabilité des institutions culturelles.