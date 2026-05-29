IBM accélère dans la course au quantique avec un investissement de 10 milliards de dollars et un premier ordinateur d’ici 2029

IBM franchit une nouvelle étape dans sa stratégie technologique en annonçant un investissement de plus de 10 milliards de dollars dans l’informatique quantique au cours des cinq prochaines années. Le géant américain entend ainsi conforter sa position parmi les leaders mondiaux du secteur et affirme désormais viser la commercialisation d’un premier ordinateur quantique de grande capacité capable de corriger ses propres erreurs dès 2029.

L’informatique quantique repose sur l’utilisation de qubits, des unités de calcul capables de traiter simultanément un grand nombre de possibilités, contrairement aux bits traditionnels limités aux valeurs 0 ou 1. Cette technologie promet à terme des capacités de calcul largement supérieures à celles des ordinateurs classiques, ouvrant la voie à des avancées majeures dans des domaines comme la santé, la chimie, la découverte de nouveaux matériaux ou encore l’intelligence artificielle.

Une technologie devenue un enjeu de souveraineté

Les 10 milliards de dollars annoncés par IBM seront consacrés à la recherche, au développement d’infrastructures, à des partenariats industriels ainsi qu’à d’éventuelles acquisitions. Cette annonce intervient quelques jours après la création d’Anderon, une nouvelle filiale dédiée à la fabrication de processeurs quantiques. Ce projet bénéficie également du soutien des autorités américaines, qui ont prévu un financement public de plusieurs milliards de dollars dans le cadre de leur stratégie de souveraineté technologique.