Crise financière à l’ONU : Guterres prépare des suppressions de postes et une vaste réforme

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a annoncé jeudi vouloir réduire le nombre de postes de direction au sein des Nations unies dans le cadre d’un vaste plan de réforme destiné à alléger les coûts de fonctionnement de l’organisation.

S’exprimant devant l’Assemblée générale à New York, Antonio Guterres a expliqué que l’ONU devait poursuivre sa transformation afin de devenir plus efficace et moins coûteuse, alors que l’institution traverse une crise financière liée notamment aux retards de paiement de plusieurs États membres, dont les États-Unis, principal contributeur.

Le chef de l’ONU a indiqué que des réductions et suppressions de postes de cadres supérieurs étaient envisagées au cours des deux prochaines années. Ces mesures s’inscrivent dans le programme de réforme baptisé « UN80 », lancé pour moderniser une organisation que certains jugent trop lourde et bureaucratique.

Antonio Guterres a mis en avant plusieurs changements déjà engagés, notamment une réduction du budget pour 2026 et le transfert de plus de 2 000 emplois hors de villes coûteuses comme Genève et New York vers des centres administratifs moins chers.

Le secrétaire général, dont le mandat de dix ans à la tête de l’ONU doit prendre fin fin 2026, a toutefois estimé que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour assurer la viabilité financière de l’organisation.

« Une véritable réforme exige des choix difficiles. Ce n’est pas le moment de faire preuve de complaisance, de défendre ses propres intérêts ou de traîner des pieds », a-t-il déclaré devant les États membres.

Antonio Guterres a également appelé les gouvernements à soutenir activement ces changements, soulignant que les États membres détenaient la clé des réformes à venir. Les discussions autour du financement et de la restructuration de l’ONU devraient se poursuivre dans les prochains mois, alors que l’organisation fait face à des contraintes budgétaires croissantes et à une multiplication des crises internationales.