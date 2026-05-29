La croissance italienne du premier trimestre révisée à la hausse grâce aux exportations

L’économie italienne a progressé de 0,3 % au premier trimestre 2026 par rapport aux trois mois précédents, portée par de solides performances des exportations, a annoncé vendredi l’institut national des statistiques ISTAT, qui a revu à la hausse une estimation précédente de 0,2 %.

En rythme annuel, le produit intérieur brut de la troisième économie de la zone euro a augmenté de 0,8 %, contre une première estimation de 0,7 % publiée fin avril.

Selon l’ISTAT, les exportations ont bondi de 2,2 % au premier trimestre par rapport à la période octobre-décembre 2025, tandis que les importations ont reculé de 0,7 %. Le commerce extérieur net a ainsi contribué à hauteur de 0,9 point de pourcentage à la croissance trimestrielle.

Les dépenses de consommation et les investissements ont également progressé, soutenant l’activité économique. En revanche, une forte réduction des stocks a amputé la croissance de 1,1 point de pourcentage.

Les autorités italiennes surveillent désormais les conséquences économiques du conflit avec l’Iran, déclenché par les frappes américano-israéliennes du 28 février. Les principaux effets de cette crise géopolitique devraient toutefois se faire sentir à partir du deuxième trimestre.

L’Italie tente de maintenir une dynamique de reprise dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes sur le commerce mondial.