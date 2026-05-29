La Poste met fin à la commercialisation de ses tablettes destinées aux seniors

Dix ans après son lancement, la tablette numérique conçue par La Poste pour accompagner les personnes âgées dans leur découverte du numérique va disparaître du marché. L’entreprise a annoncé l’arrêt de la commercialisation de cet appareil destiné aux seniors peu familiers avec les outils informatiques, mettant ainsi un terme à une initiative qui avait permis à plus de 110 000 personnes de se familiariser avec les usages numériques du quotidien.

Développées avec une interface simplifiée et des fonctionnalités adaptées aux usages du quotidien, ces tablettes permettaient notamment d’accéder facilement à la messagerie électronique, aux appels vidéo ou encore à certains services administratifs en ligne. Elles avaient été conçues pour accompagner la transition numérique d’un public souvent éloigné des équipements traditionnels.

L’évolution des usages numériques chez les seniors

Depuis leur lancement, environ 110.000 exemplaires ont été vendus à travers la France. Malgré ce succès relatif, La Poste estime que cette activité est devenue marginale dans son portefeuille d’activités, alors que les usages numériques se sont largement démocratisés au sein de la population senior au cours des dernières années.

Cette décision illustre l’évolution rapide des pratiques numériques et l’adaptation des entreprises aux nouveaux comportements des consommateurs. La Poste poursuit néanmoins ses actions en faveur de l’inclusion numérique à travers d’autres services d’accompagnement destinés aux publics les plus éloignés du digital.