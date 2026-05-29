— «On a faim» : Ousmane Dembélé prêt à «gagner plusieurs fois» la Ligue des champions avec le PSG

À la veille de la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, Ousmane Dembélé a affiché la détermination du vestiaire parisien en conférence de presse. L’attaquant du PSG a assuré que son équipe voulait confirmer son statut européen, un an après son sacre face à l’Inter Milan.

« Je me sens à 100%, le groupe est prêt aussi »

Interrogé sur son état physique, Ousmane Dembélé s’est voulu rassurant. Touché au mollet droit lors du derby contre le Paris FC le 17 mai, il avait repris l’entraînement collectif cette semaine. « Je vais très bien », a-t-il déclaré, avant d’expliquer ne pas avoir craint de manquer la finale.

Le numéro 10 parisien a précisé avoir eu « 10-15 jours » pour préparer ce rendez-vous. Il a également mis en avant la gestion du staff parisien au cours d’une saison jugée éprouvante pour l’effectif. « Je me sens à 100%, le groupe est prêt aussi », a-t-il ajouté.

« On a faim de gagner ces trophées »

Dembélé a insisté sur l’envie du PSG de continuer à gagner. « On profite de tous ces moments. On est très concentrés », a-t-il expliqué, en évoquant un groupe jeune, un staff « incroyable » et des joueurs tournés vers les titres.

L’international français a résumé l’état d’esprit parisien : « On a faim. Si on veut être des grands joueurs, on doit gagner plusieurs fois ce genre de trophée. »

Arsenal respecté avant la finale

Face à Arsenal, Dembélé a salué la qualité de l’adversaire. Il a décrit les Gunners comme une équipe complète, performante dans le jeu comme sur coups de pied arrêtés, et a rappelé leur parcours en Premier League et en Ligue des champions.

La finale se jouera samedi à la Puskas Arena de Budapest. Le PSG défendra son titre européen, acquis la saison passée après sa victoire 5-0 contre l’Inter Milan.

Le collectif avant les distinctions individuelles

Questionné sur les ambitions personnelles et le Ballon d’Or, Dembélé a replacé les objectifs du PSG au premier plan. Il a affirmé que les trophées individuels passaient après les titres collectifs et que sa priorité restait de gagner avec Paris. L’attaquant parisien a aussi expliqué que les discussions autour des récompenses personnelles n’avaient pas modifié son comportement ni sa manière de jouer. Son objectif immédiat reste la finale contre Arsenal et la possibilité pour le PSG de soulever une nouvelle Ligue des champions.