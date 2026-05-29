Le Portugal s’active pour déblayer les débris laissés par les tempêtes avant la saison des feux de forêt

Le Portugal mobilise armée et agents forestiers pour nettoyer les forêts dévastées par les tempêtes du début de l’année 2026, alors que le pays se prépare à une nouvelle saison estivale à haut risque pour les incendies.

Dans la région centrale de Serta, particulièrement touchée, des bulldozers militaires et des soldats dégagent des tonnes d’arbres abattus, de branches et d’écorces accumulées après les tempêtes, afin de limiter les risques de propagation des feux de forêt.

José Miguel Pereira, spécialiste des incendies, a expliqué que les violents vents avaient laissé une « quantité totalement anormale de combustible au sol », augmentant le danger d’incendies plus intenses et difficiles à maîtriser.

Le Portugal affiche régulièrement l’un des pires bilans de l’Union européenne en matière de surfaces brûlées rapportées à la taille du pays. L’été dernier, le Portugal et l’Espagne avaient subi une vague de chaleur de 16 jours, la plus intense jamais enregistrée dans la région, favorisant de gigantesques incendies.

Les scientifiques attribuent la multiplication de ces événements météorologiques extrêmes au changement climatique provoqué par les activités humaines.

Pour renforcer sa préparation, le gouvernement portugais a porté cette année les effectifs de son dispositif spécial de lutte contre les incendies ruraux à 15 149 personnes, soutenues par 3 463 véhicules et 81 aéronefs.

Le ministre de l’Agriculture, José Manuel Fernandes, a indiqué que 17 000 kilomètres de routes forestières avaient déjà été dégagés. Les autorités exhortent également les propriétaires privés à nettoyer leurs terrains avant la fin juin, sous peine de lourdes amendes.

Les autorités craignent qu’en cas d’été particulièrement chaud et sec, les débris laissés par la tempête Kristin ne transforment certaines zones forestières en véritables poudrières.