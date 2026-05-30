Violences, négligences et décès : le plus grand centre de détention pour migrants des États-Unis visé par une plainte

Plusieurs organisations de défense des droits civiques ont engagé une action en justice contre les autorités américaines au sujet de conditions de détention jugées inhumaines dans le plus grand centre de rétention pour immigrés du pays. La plainte vise le Camp East Montana, un vaste complexe situé à El Paso, au Texas, où trois détenus sont décédés depuis son ouverture il y a neuf mois.

L’action a été déposée par l’American Civil Liberties Union (ACLU), ainsi que par d’autres organisations de défense des droits humains, au nom de quatre personnes actuellement détenues dans le centre. Le camp, installé sur la base militaire de Fort Bliss, a été mis en place dans le cadre de la politique de déportations massives menée par l’administration du président Donald Trump.

Selon la plainte, les détenus auraient été victimes de passages à tabac de la part de gardiens, de soins médicaux insuffisants et de conditions de vie dangereuses. Les plaignants affirment également que plusieurs incidents violents ont été signalés à l’intérieur du centre, où plus de 2 700 personnes sont actuellement retenues.

Les organisations à l’origine de la procédure judiciaire indiquent qu’une inspection du site a mis en évidence 49 infractions présumées aux normes applicables. Elles estiment que ces manquements mettent en danger la santé et la sécurité des personnes détenues et réclament des mesures urgentes pour améliorer leurs conditions de vie.

La plainte vise notamment l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE), responsable de la gestion du camp, ainsi que le département de la Sécurité intérieure (DHS), son organisme de tutelle. Il s’agit de la première action en justice intentée contre ce centre depuis sa mise en service.

De son côté, le DHS n’a pas réagi immédiatement aux accusations. Les autorités fédérales avaient auparavant affirmé que cette infrastructure, dont le coût est estimé à 1,2 milliard de dollars, respectait les normes fédérales en vigueur pour la détention des migrants. Les organisations de défense des droits humains espèrent désormais que la justice imposera des changements afin d’éviter de nouveaux abus et de nouvelles pertes de vies humaines.