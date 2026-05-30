AUKUS annonce le développement de véhicules sous-marins autonomes avec des premières livraisons prévues en 2027

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont annoncé le lancement d’un programme commun de développement de véhicules sous-marins autonomes dans le cadre de leur pacte de défense AUKUS. L’objectif est de renforcer leurs capacités militaires sous-marines face à l’évolution des menaces dans la région indo-pacifique.

L’annonce a été faite par le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth lors d’une rencontre avec ses homologues britannique et australien à Singapour. Selon un communiqué conjoint, les premières livraisons de ces systèmes autonomes sont prévues à partir de 2027.

Ces véhicules sous-marins sans pilote devraient améliorer les capacités de reconnaissance et de frappe des trois pays. Ils seront également utilisés pour des missions de lutte anti-sous-marine, de lutte anti-navire, de déminage, de guerre électronique ainsi que pour des opérations dans des zones littorales contestées.

Le programme s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier de l’accord AUKUS, qui vise le développement de technologies de défense avancées. Celui-ci comprend notamment des travaux sur l’informatique quantique, les systèmes hypersoniques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les technologies sous-marines.

Selon les responsables militaires, ces véhicules autonomes permettront de déployer rapidement des capacités avancées sur le champ de bataille, grâce à une production conjointe entre les trois alliés. Le projet est présenté comme un élément clé du renforcement de leur supériorité technologique dans le domaine maritime.

Créé en 2021, le partenariat AUKUS a pour objectif de consolider la coopération sécuritaire entre Washington, Londres et Canberra dans un contexte de montée en puissance militaire de la China dans la région indo-pacifique. Pékin a déjà critiqué ce pacte, qu’il considère comme une initiative susceptible d’alimenter les tensions et de provoquer une course aux armements dans la région.