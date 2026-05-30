Pêche : la France relève le plafond des captures occasionnelles d’anchois dans le golfe de Gascogne

Le gouvernement a décidé d’assouplir les règles encadrant la pêche à l’anchois dans le golfe de Gascogne. Un arrêté publié au Journal officiel du 30 mai modifie les modalités de gestion des autorisations de pêche professionnelle en zone FAO 27 afin de tenir compte de l’augmentation des possibilités de pêche accordées à la France sur ce stock.

Le texte concerne les navires titulaires de l’autorisation nationale de pêche (ANP) « chalut – prise occasionnelle ». Jusqu’à présent soumises à un encadrement plus strict, les captures occasionnelles d’anchois dans la zone CIEM VIII pourront désormais atteindre jusqu’à 50 tonnes par an et par navire, dans la limite des quotas disponibles.

Une mesure favorable à la filière halieutique

Le ministère de la Transition écologique explique cette évolution par l’amélioration de l’état du stock et la hausse des quotas attribués à la France. L’objectif est de permettre aux professionnels de mieux valoriser leurs activités tout en maintenant un cadre de gestion compatible avec les exigences de la politique commune de la pêche de l’Union européenne.

L’arrêté précise toutefois que ce volume de 50 tonnes ne constitue pas une allocation garantie mais un plafond de captures. Cette limite pourra être révisée à l’avenir en fonction des quotas d’anchois accordés chaque année à la France.