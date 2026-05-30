Les deux enfants abandonnés au Portugal ont été confiés à leur famille en France

Les deux jeunes garçons français retrouvés seuls au bord d’une route dans le sud du Portugal ont été pris en charge par des membres de leur famille après leur retour en France, a annoncé le parquet de Colmar. Âgés de 4 et 5 ans, les enfants ont été rapatriés vendredi sous l’accompagnement des services sociaux français, plusieurs jours après leur découverte dans des circonstances qui avaient suscité une vive émotion.

Selon le procureur de la République de Colmar, les deux frères ont été confiés à des proches dans des conditions garantissant leur sécurité. Les autorités n’ont pas souhaité communiquer davantage de détails afin de préserver la sérénité de leur prise en charge. Les enfants avaient été retrouvés le 19 mai par un automobiliste alors qu’ils pleuraient au bord d’une route reliant Alcácer do Sal à la station balnéaire de Comporta, au sud de Lisbonne.

Le père avait donné l’alerte dès le mois de mai

Leur mère, âgée de 41 ans, ainsi que son compagnon français de 55 ans, ont été interpellés deux jours plus tard près de Fatima. La justice portugaise les a placés en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour des faits de mise en danger ou d’abandon d’enfants. Le compagnon est également poursuivi pour des violences aggravées sur l’un des deux garçons.

L’enquête a révélé que les autorités françaises recherchaient la mère et ses enfants depuis le 11 mai, après un signalement effectué par le père à Colmar. Ce dernier disposait d’un droit de visite limité et encadré. Dans un premier temps, les autorités envisageaient de confier les enfants aux services sociaux avant d’évaluer les solutions familiales possibles. Leur placement auprès de proches marque une nouvelle étape dans ce dossier qui mobilise désormais les justices française et portugaise.