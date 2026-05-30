La fin des tickets carton dans les transports franciliens repoussée à l’automne 2026

La disparition des traditionnels tickets magnétiques en carton dans le métro et le RER franciliens n’interviendra finalement pas le 1er juin 2026. Île-de-France Mobilités a décidé de repousser cette échéance à l’automne afin de permettre aux voyageurs d’utiliser les derniers titres de transport encore en circulation avant la généralisation des solutions dématérialisées.

Ce report s’explique par la volonté d’accompagner progressivement les usagers dans cette transition numérique. Les tickets carton ne représentent désormais plus que 0,15 % des validations enregistrées sur l’ensemble du réseau, signe que la grande majorité des voyageurs a déjà adopté les nouveaux supports numériques proposés par les opérateurs de transport.

Cap sur une mobilité 100 % dématérialisée

Pour remplacer les anciens tickets, les voyageurs peuvent notamment utiliser la carte Navigo Easy, qui permet de charger des billets à l’unité, ou encore l’offre Navigo Liberté+, reposant sur une facturation mensuelle des trajets effectués. À plus long terme, le paiement direct par carte bancaire dans les transports franciliens fait également partie des pistes étudiées par les autorités organisatrices.

Au-delà de la modernisation du réseau, cette évolution doit permettre de réduire les coûts liés à l’impression, au stockage et à la distribution des tickets physiques. Elle soulève toutefois des questions d’inclusion numérique pour certains publics moins familiers avec les outils digitaux. La fin des tickets carton marquera ainsi une étape symbolique dans l’histoire des transports parisiens, tournée vers une mobilité davantage connectée et dématérialisée.