Au Laos, des sauveteurs extraient quatre personnes d’une grotte inondée, deux disparus restent introuvables

Des équipes de secours ont réussi à extraire samedi quatre personnes piégées dans une grotte inondée au Laos, selon des sauveteurs volontaires thaïlandais impliqués dans l’opération. Cette nouvelle intervention intervient quelques heures après le sauvetage, vendredi soir, d’un autre homme, portant à cinq le nombre total de personnes secourues.

Les victimes font partie d’un groupe de sept ressortissants laotiens qui s’étaient engagés dans une grotte de la province de Xaisomboun pour prospecter de l’or. Elles se sont retrouvées piégées après une montée soudaine des eaux qui a bloqué les sorties et rendu la progression impossible.

Selon les sauveteurs, les personnes ont été coincées dans la cavité pendant plus d’une semaine dans des conditions particulièrement difficiles. L’inondation a rapidement isolé le groupe, compliquant les opérations de localisation et d’extraction.

Les équipes de secours, dont des plongeurs spéléologues volontaires venus de Thaïlande, ont progressivement réussi à atteindre les personnes bloquées. L’un des plongeurs impliqués a indiqué dans un message publié sur les réseaux sociaux que les quatre survivants avaient pu être guidés hors de la grotte samedi.

Malgré ces avancées, deux membres du groupe restent toujours portés disparus. Les recherches se poursuivent dans des conditions jugées complexes en raison de la montée des eaux et de l’instabilité du terrain à l’intérieur de la grotte.

Les autorités et les équipes de secours restent mobilisées pour tenter de retrouver les deux disparus, alors que l’opération de sauvetage se poursuit dans une zone réputée difficile d’accès et soumise à des conditions hydrologiques changeantes.