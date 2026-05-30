Poutine affirme que la Russie peut anéantir toute attaque contre Kaliningrad

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie disposait de tous les moyens nécessaires pour détruire quiconque tenterait d’attaquer l’enclave russe de Kaliningrad, territoire stratégique situé entre la Pologne et la Lituanie sur la mer Baltique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet économique à Astana, au Kazakhstan, Poutine répondait à des déclarations récentes du ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, qui avait estimé que l’OTAN devait démontrer sa capacité à pénétrer dans l’enclave de Kaliningrad en cas de nécessité.

Le dirigeant russe a averti que toute tentative d’agression contre ce territoire entraînerait une réponse écrasante de Moscou. Kaliningrad revêt une importance militaire particulière pour la Russie, qui y déploie notamment des systèmes de défense aérienne avancés, des capacités navales et des missiles à longue portée.

Poutine a également commenté des informations des services de renseignement russes selon lesquelles l’Ukraine aurait envoyé des opérateurs de drones en Lettonie. Sans fournir de preuves publiques, il a réaffirmé que tout lieu considéré comme représentant une menace pour la sécurité russe pouvait devenir une cible légitime pour les forces de Moscou.

Malgré ces avertissements, le président russe a assuré que son pays demeurait prêt à poursuivre les discussions en vue d’un règlement pacifique du conflit en Ukraine.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les membres de l’OTAN, alors que les incidents liés aux drones, les exercices militaires et les échanges de menaces se multiplient sur le flanc oriental de l’Alliance atlantique.