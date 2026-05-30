Le Parti travailliste favori des élections législatives anticipées à Malte

Les bureaux de vote ont ouvert samedi à Malte pour des élections législatives anticipées qui pourraient offrir au Parti travailliste du Premier ministre Robert Abela un quatrième mandat consécutif, selon les derniers sondages d’opinion.

Robert Abela a convoqué ce scrutin avant le terme normal de la législature, quatre ans seulement après le début du mandat actuel de cinq ans. Le chef du gouvernement a justifié cette décision par les défis auxquels l’archipel méditerranéen pourrait être confronté dans un contexte international marqué par l’incertitude économique et géopolitique.

La campagne électorale a opposé le Parti travailliste au Parti nationaliste dirigé par Alex Borg. Les enquêtes d’opinion publiées avant le vote accordaient une avance confortable au parti au pouvoir, qui domine la vie politique maltaise depuis plus d’une décennie.

Le gouvernement met en avant la croissance économique du pays, la faiblesse du chômage et les investissements réalisés ces dernières années. L’opposition, de son côté, a concentré ses critiques sur les questions de gouvernance, de transparence et de coût de la vie.

Les électeurs sont appelés à renouveler les membres du Parlement dans un scrutin suivi de près au sein de l’Union européenne. Une victoire du Parti travailliste confirmerait la position dominante de Robert Abela sur la scène politique maltaise et lui donnerait un nouveau mandat pour conduire les réformes annoncées par son gouvernement.

Les résultats définitifs sont attendus après la clôture du vote et le dépouillement des bulletins.