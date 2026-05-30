Edgar Morin, philosophe et ancien résistant, est mort à 104 ans

Figure de la pensée française, sociologue, philosophe, ancien résistant et infatigable défenseur d’une intelligence ouverte du monde, Edgar Morin est mort à l’âge de 104 ans. Sa disparition referme plus d’un siècle de vie intellectuelle, politique et humaine.

Un siècle traversé les yeux ouverts

Né le 8 juillet 1921 à Paris sous le nom d’Edgar Nahoum, Edgar Morin aura vécu presque toute l’histoire contemporaine française : l’entre-deux-guerres, la montée des fascismes, la Seconde Guerre mondiale, la Résistance, la guerre froide, les grands débats intellectuels du XXe siècle, puis les crises écologiques, démocratiques et technologiques du XXIe siècle. Très tôt, il refuse les certitudes toutes faites et se construit dans le doute, la curiosité et l’engagement.

De l’antifascisme à la Résistance

Avant d’être le penseur mondialement reconnu de la complexité, Edgar Morin fut un jeune homme engagé contre le fascisme. Marqué par la guerre d’Espagne, par la montée d’Hitler et par les fractures idéologiques de son époque, il entre dans la Résistance pendant l’Occupation. C’est dans cette période qu’il adopte le nom de Morin, devenu ensuite son nom public. Homologué lieutenant des Forces françaises combattantes, il restera toute sa vie attaché à l’idée que penser ne suffit pas : il faut aussi résister.

Le chercheur qui refusait les cases

Après la guerre, Edgar Morin s’impose comme un chercheur inclassable. Entré au CNRS en 1950, il explore des objets alors jugés secondaires ou marginaux : la mort, le cinéma, les stars, les rumeurs, la culture de masse, les transformations sociales. Avec L’Homme et la Mort, publié en 1951, il pose déjà sa méthode : comprendre l’humain sans séparer la biologie, l’imaginaire, les croyances, l’histoire et la société.

La pensée complexe comme boussole

Son œuvre principale, La Méthode, publiée en six volumes entre 1977 et 2004, reste le cœur de son apport intellectuel. Edgar Morin y combat la pensée simplificatrice, les oppositions trop faciles et les savoirs cloisonnés. Pour lui, comprendre le réel impose de relier ce qui est séparé : l’individu et la société, la raison et l’émotion, l’ordre et le désordre, la science et la conscience. Sa pensée complexe n’était pas une théorie abstraite, mais une manière d’affronter l’incertitude du monde.

Un intellectuel libre, critique et indiscipliné

Communiste dans l’après-guerre, puis critique du stalinisme, Edgar Morin a fait de l’autocritique une exigence intellectuelle. Il n’a cessé de se méfier des dogmes, des enfermements idéologiques et des vérités trop nettes. Cette liberté lui a parfois valu des controverses, mais elle a aussi fait de lui une voix singulière : celle d’un penseur capable de traverser les disciplines sans se laisser enfermer par aucune.

Un regard lucide sur le monde contemporain

Jusqu’à un âge très avancé, Edgar Morin a continué à intervenir dans le débat public. Il alertait sur les périls autoritaires, les crises écologiques, les guerres, les fractures identitaires et les illusions technologiques. Mais son inquiétude n’était jamais pure résignation. À ses yeux, l’humanité portait en elle le risque du désastre autant que la possibilité du sursaut.

L’héritage d’un passeur

Edgar Morin laisse une œuvre immense, traduite, commentée et discutée dans de nombreux pays. Son influence dépasse largement la sociologie et la philosophie : elle touche l’éducation, l’écologie, la politique, les sciences, la culture et la réflexion sur l’avenir humain. Son héritage tient en une exigence simple et difficile : apprendre à penser large, à relier, à douter, à comprendre avant de juger. Avec sa mort disparaît l’un des derniers grands intellectuels français nés dans le premier quart du XXe siècle.