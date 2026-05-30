SOCIÉTÉ Police-Justice

Un enseignant de maternelle mis en examen pour agressions sexuelles sur quatre enfants à Dinard

30 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Un enseignant de maternelle mis en examen pour agressions sexuelles sur quatre enfants à Dinard
Un enseignant de maternelle mis en examen pour agressions sexuelles sur quatre enfants à Dinard

Un enseignant d’une école maternelle de Dinard, en Ille-et-Vilaine, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur quatre enfants âgés de 4 ans, a annoncé vendredi le procureur de la République de Saint-Malo. Les faits présumés ont été signalés à la justice à la suite de plusieurs plaintes déposées en novembre 2025 par les parents d’élèves scolarisés dans l’établissement.

À la suite de ces signalements, une enquête préliminaire a été ouverte afin de vérifier les accusations visant l’enseignant. Parallèlement, le directeur académique des services de l’Éducation nationale a pris la décision de suspendre l’intéressé à titre conservatoire dans l’attente des conclusions de l’enquête judiciaire.

Une garde à vue suivie d’une mise en examen

Placée en garde à vue mercredi, la personne mise en cause a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Les investigations menées par les enquêteurs ont néanmoins conduit le parquet à saisir un juge d’instruction afin de poursuivre les investigations dans un cadre judiciaire plus approfondi.

À l’issue de sa présentation devant le magistrat instructeur, l’enseignant a été mis en examen pour agressions sexuelles sur quatre mineurs et placé sous contrôle judiciaire. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits dénoncés et d’établir les éventuelles responsabilités pénales.

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