Manifestation à Hénin-Beaumont contre un concert de Jean-Luc Lahaye organisé à guichets fermés

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir devant le théâtre de l’Escapade à Hénin-Beaumont pour protester contre la venue de Jean-Luc Lahaye. L’ancien chanteur des années 1980, aujourd’hui âgé de 73 ans, se produisait dans une salle comble malgré les controverses judiciaires qui entourent son nom depuis plusieurs années.

À l’appel du collectif #NousToutes et d’organisations antifascistes locales, une trentaine de manifestants ont dénoncé la programmation de l’artiste. Munis de pancartes de soutien aux victimes de violences sexuelles, ils ont scandé plusieurs slogans à destination des spectateurs venus assister au concert. Les organisateurs de la mobilisation estiment que cette représentation envoie un mauvais signal aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Une procédure judiciaire toujours en cours

Du côté du public, certains spectateurs ont invoqué le principe de la présomption d’innocence pour justifier leur présence. D’autres ont estimé que les accusations visant le chanteur ne devaient pas empêcher la tenue de ses concerts. Selon la municipalité, les billets pour cette représentation se sont vendus très rapidement après leur mise en vente.

Jean-Luc Lahaye a déjà été condamné dans le passé pour des faits impliquant des mineures et a été mis en examen en 2021 pour viol et agression sexuelle sur mineures de plus de 15 ans dans une affaire qu’il conteste. La tenue de ce concert a suscité de nombreuses réactions politiques, plusieurs responsables dénonçant la programmation de l’artiste alors que la procédure judiciaire est toujours en cours.