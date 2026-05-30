Un missile russe Orechnik tiré en janvier aurait été fabriqué il y a neuf ans, selon l’Ukraine

Des experts ukrainiens ont affirmé vendredi qu’un missile balistique russe Orechnik utilisé contre l’Ukraine en janvier avait été fabriqué il y a neuf ans et assemblé à partir de composants produits en Russie et au Bélarus, remettant en question l’image de technologie de pointe que Moscou présente pour cette arme.

Selon les spécialistes ukrainiens ayant examiné les débris récupérés après les frappes, le missile aurait été assemblé en 2017 à partir de pièces datant de 2016 ou d’années antérieures. Les analyses ont été présentées lors d’une démonstration consacrée aux composants électroniques extraits de missiles et de drones russes utilisés dans la guerre en Ukraine.

L’Orechnik est un missile balistique à portée intermédiaire capable d’emporter une charge nucléaire et dont la portée dépasserait 5 000 kilomètres. La Russie l’a utilisé pour la première fois contre l’Ukraine en 2024. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ce missile comme pratiquement impossible à intercepter, une affirmation contestée par de nombreux experts militaires occidentaux.

Les autorités ukrainiennes estiment que l’Orechnik est une version modernisée du missile RS-26 Rubezh, dont les premiers essais réussis remontent à 2012. L’étude des fragments récupérés sur le territoire ukrainien a permis à Kiev d’obtenir davantage d’informations sur les caractéristiques techniques de cette arme, dont seulement quelques exemplaires auraient été utilisés jusqu’à présent.

Les experts ukrainiens soulignent également que l’absence apparente de composants occidentaux dans le missile analysé témoigne de la capacité de la Russie à produire certains systèmes stratégiques en s’appuyant sur son industrie nationale et sur celle du Bélarus malgré les sanctions internationales.

Cette analyse intervient alors que Moscou continue de mettre en avant l’Orechnik comme l’un des piliers de sa modernisation militaire et de sa capacité de dissuasion stratégique dans le contexte de la guerre en Ukraine.