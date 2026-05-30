Le Parti socialiste lance Noûs, un nouveau think tank pour tenter de reconquérir le terrain des idées

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, le Parti socialiste tente de relancer son influence intellectuelle avec la création de Noûs, un think tank dont le nom, emprunté au grec ancien, signifie « esprit » ou « intelligence ». Une initiative qui intervient alors que le PS peine toujours à retrouver le poids politique qu’il occupait autrefois sur la scène nationale.

Présenté comme un laboratoire d’idées chargé de nourrir la réflexion programmatique du parti, Noûs ambitionne de produire analyses, rapports et propositions sur les grands enjeux contemporains. Ses dirigeants affirment vouloir mener la « bataille culturelle » face à ce qu’ils décrivent comme un « néo-conservatisme d’extrême droite » en progression dans le débat public.

Des idées aux urnes

Derrière cette volonté affichée se cache aussi le constat d’un affaiblissement durable de l’influence idéologique du Parti socialiste. Longtemps structurant à gauche, le PS a vu son espace politique se réduire ces dernières années au profit d’autres formations, tandis que nombre de débats sur l’immigration, la sécurité ou l’identité se sont déplacés vers des terrains plus favorables à la droite et à l’extrême droite.

Avec Noûs, les socialistes espèrent donc reprendre l’initiative sur le plan intellectuel. Reste à savoir si un nouveau cercle de réflexion suffira à combler le fossé entre les productions théoriques du parti et un électorat qui l’a largement déserté depuis plusieurs scrutins. Car au-delà des concepts et des rapports, c’est surtout sa capacité à convaincre les Français que le PS devra démontrer dans les mois à venir.