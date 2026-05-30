Le feu d’artifice parisien du 14 Juillet tiré dès le 13 pour commémorer l’attentat de Nice

La capitale avance son traditionnel spectacle pyrotechnique d’une journée afin de consacrer le 14 juillet aux commémorations de l’attentat de 2016.

Paris modifie cette année le calendrier de sa fête nationale. La mairie a annoncé que le feu d’artifice habituellement tiré le 14 juillet sera avancé au 13, une décision prise pour marquer les dix ans de l’attentat qui a frappé Nice en 2016. Ce changement vise à consacrer entièrement la journée du 14 aux hommages aux victimes de cette attaque terroriste qui avait endeuillé la promenade des Anglais.

Le défilé maintenu le 14

Le spectacle pyrotechnique partira comme les années précédentes depuis la tour Eiffel. La ville de Paris a précisé que cette modification n’affectera pas le défilé militaire, qui se déroulera normalement sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Seul le feu d’artifice sera donc déplacé, permettant de respecter le temps de recueillement nécessaire lors de cette commémoration particulière.

Cette décision témoigne de la volonté des autorités de distinguer célébration nationale et mémoire collective. En décalant les festivités d’une journée, la capitale entend honorer dignement les victimes tout en maintenant les traditions républicaines. Le 14 juillet restera ainsi une date de souvenir avant de redevenir, l’année suivante, celle des réjouissances populaires.